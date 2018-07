Premiate le migliori Albana della Romagna tra i 48 vini in concorso

Nei giorni scorsi a Casa Spadoni di Faenza si è svolta la premiazione delle migliori Albana della Romagna, individuate da una giuria d’esperti e dal pubblico in piazza. Due i riconoscimenti assegnati: “Albana Dèi” ai migliori Romagna Albana Docg di tipologia secco e “L’Indigeno del Cuore”– premio Valter Dal Pane.

Ad aggiudicarsi la prima posizione nella categoria “Albana Dèi” è stato “Cinquecento” 2017 di Tenuta Diavoletto di Bertinoro, seguito da “Valleripa” di Tenuta Casali di Mercato Saraceno e “Fondatori GP” di Merlotta Az. Agr. di Imola, entrambe dell’annata 2017. Nella sezione “L’Indigeno del Cuore”, invece, si è imposto “Vitalba” 2017 di Tre Monti Az. Agr. di Imola, seguito da “Amedeo” 2016 di Zavalloni Stefano di Cesena e “Fiorile” 2017 di Fondo San Giuseppe di Brisighella. La selezione delle Albana si è svolta in due momenti fra maggio e giugno. Il primo riservato alla giuria tecnica – composta da critici delle principali guide del settore, esperti enogastronomici, sommelier professionisti e commerciali vino – che ha degustato alla cieca i 48 vini in concorso determinando la classifica dell’“Albana Dèi” e selezionando i vini i finalisti. Finalisti che hanno poi affrontato il giudizio popolare (oltre 250 votanti) per determinare la classifica de “L’Indigeno del Cuore”