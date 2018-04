Premiate le 'Supercoppie italiane 2018': il miglior sorriso a una coppia ravennate

Domenica al Teatro Comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone si è svolta la finalissima di “La Supercoppia Italiana 2018”, concorso che vuole premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano. Le coppie partecipanti hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella.

La coppia vincitrice della 12esima edizione del concorso vive a Misano Adriatico ed è composta da Laura Pira, parrucchiera, di 32 anni e da Matteo Giovanardi, bancario, di 34 anni. Laura e Matteo sono stati fidanzati 17 anni e sono sposati da 5 anni ed hanno due figlie, Gaia di 10 anni e Giulia di 6 anni. Dopo i test attitudinali nei quali si sono dimostrati concordi su tutto e la sfilata in passerella, Laura e Matteo, entrambi con la passione per il ballo, si sono esibiti in uno spettacolare e romantico “show dance”, nel quale hanno dimostrato tutto il loro feeling. Altre le coppie premiate dalla giuria, tra le quali la “La Supercoppia Italiana Sorriso” formata da Rosalia Vaglica, 47 anni, casalinga e Giordano Boiocchi, 60 anni, di Punta Marina. Rosalia e Giordano sono sposati e sono genitori di Maria Giulia ed Elisa, di 15 e 13 anni.