Premio Award Ecohitech: Cervia celebrata al Lumi Expo per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica

Alla ventesima edizione "Lumi Expo" di Bologna, la mostra-convegno di riferimento per il mercato delle tecnologie IoT (Internet of Things) e della digitalizzazione per l’ambiente, sono stati premiati i Comuni “virtuosi” più intelligenti ed efficienti con il prestigioso riconoscimento del Award Ecohitech. Il premio Award Ecohitech riconosce le Smart City italiane e le Pubbliche Amministrazioni che, attraverso l’adozione delle nuove tecnologie, hanno ottenuto importanti risultati di eco-compatibilità, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Le città premiate sono Torino, Benetutti, Cervia e menzioni speciali per Bologna e Formigine. Al terzo posto, il Comune di Cervia che ha ricevuto l’Award Ecohitech “per il processo di riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione con un risparmio del 73% (ovvero più di 4 GWh/anno).” Il riconoscimento ha sottolineato anche l’innovativo approccio all’economia circolare realizzato grazie alla partnership con Hera Luce.

Il progetto partito nel marzo scorso riguarda la riqualificazione energetica del territorio comunale attraverso un progetto innovativo e circolare sull’illuminazione pubblica. . Il contratto ha affidato a Hera Luce la sostituzione di circa 12.000 punti luce con nuovi apparecchi a LED ad alta efficienza, integrando i servizi smart alle logiche di economia circolare. La riqualificazione darà una risposta significativa a tutto il territorio di Cervia: infatti, a regime, una volta completati i lavori di efficientamento, il Comune potrà contare su un risparmio energetico medio pari al 73% (circa 4.150.000 kWh) rispetto allo stato di partenza degli impianti, equivalente a 776 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) l’anno e alla mancata emissione in atmosfera di 1.672 tonnellate di CO2 e un risparmio per il bilancio comunale di 126.000 € all’anno per 20 anni.

A ritirare il premio l’assessore Enrico Mazzolani: "Siamo orgogliosi di questo premio - sono le sue parole -. Ancora una volta a Cervia è stata riconosciuta la sua capacità innovativa e la sensibilità ambientale. La nostra città sarà illuminata meglio e con una migliore resa estetica, grazie anche alla scelta dei nuovi lampioni che sarà attenta anche sotto il profilo architettonico. È stata operata una scelta di grande sostenibilità ambientale e risparmio di risorse dei cittadini. Un risultato importante, che raggiungiamo grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione per l’illuminazione pubblica, sviluppate secondo le indicazioni della politica europea. Anche in questa occasione è stato tenuto conto del valore storico del contesto urbano in cui si è andati ad agire».