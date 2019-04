Il cibo incontra il vino: due ristoranti ravennati premiati al Vinitaly 2019

Come ormai da tradizione, anche in questo Vinitaly si è tenuta la cerimonia di consegna del riconoscimento del Premio “Carta Canta”, rivolto ai gestori di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi, hotel e stabilimenti balneari in Emilia Romagna, in Italia o all’estero che propongono un assortimento qualificato di vini regionali all’interno dei propri menù.

Nell'edizione 2019, ci sono anche due ristoranti ravennati che hanno ottenuto il premio "Carta Canta" : si tratta dell'Osteria Passatelli 1962 di via Ponte Marino e del Bagno Spiaggia 30 di Lido di Classe. "Un riconoscimento importante – afferma Ambrogio Manzi, Direttore di Enoteca Regionale Emilia Romagna che ha istituito il premio alcuni anni fa – che da anni testimonia l'impegno e la volontà di promuovere e valorizzare la produzione vitivinicola regionale da parte degli operatori del settore ristorativo. Veicolo straordinario che come Enoteca ci teniamo ogni anno a riconoscere".