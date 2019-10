Premio "Città per il Verde" 2019. A Cervia il premio speciale "Progetti Sempre Verdi"

Il riconoscimento è stato assegnato il 25 ottobre al Comune di Cervia, in occasione della 20a edizione del Premio “La Città per il Verde” la manifestazione che celebra l’impegno continuo e costante degli Enti pubblici nel perseguire l’incremento e la salvaguardia del verde pubblico, bene comune sempre più prezioso per le città.

Per celebrare i vent’anni dell’iniziativa sono stati assegnati dei riconoscimenti particolari ad alcuni progetti già premiati negli anni precedenti che, grazie all’impegno e ai programmi oculati di manutenzione messi in atto dalle varie Amministrazioni, hanno conservato valenze ambientali, ecologiche e di fruizione che erano previste nel progetto originario. A Cervia è stato riconosciuto l’impegno per avere negli anni continuato ad organizzare con successo la manifestazione Cervia Città Giardino, che aveva già vinto nel 2003 il 1° Premio della categoria Comuni fino a 50.000 abitanti.

Alla cerimonia di consegna a Milano hanno ritirato il premio il Sindaco Massimo Medri e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci. Presente anche Valentina la figlia di Riccardo Todoli, al quale è stata dedicata l’edizione di Cervia Città Giardino-Maggio in Fiore di quest’anno. Il Premio “La Città per il Verde” è un’iniziativa della casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, che da oltre 30 anni pubblica ACER, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e al paesaggio.

“La Città per il Verde” è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Lombardia, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali; ha come partner istituzionali Ecomondo, PadovaFiere, il Touring Club Italiano; è sostenuto dall’Associazione italiana per l’architettura del paesaggio, Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, Italia Nostra, Associazione Parchi e Giardini d’Italia,

Il Sindaco e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci hanno dichiarato: "Questo è un prestigioso riconoscimento conferito alle amministrazioni pubbliche che hanno investito in modo eccellente il proprio impegno e le proprie risorse a favore del verde pubblico. Cervia è stata premiata per avere negli anni continuato ad organizzare con successo la manifestazione internazionale Cervia Città Giardino. E’ un premio che dedichiamo a Riccardo Todoli, il quale ha lasciato un’impronta indelebile nella storia ambientale di Cervia e al quale dobbiamo essere grati, Riccardo ci ha lasciato una grande eredità e abbiamo il dovere di portare avanti il suo lavoro, cercando di dedicare la stessa energia e la stessa forza che lui infondeva"