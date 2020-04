Tornano i premi per racconti e romanzi gialli. Un invito alla scrittura per scacciare l'emergenza

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il concorso per racconti polizieschi indetto da GialloLuna NeroNotte. L'invito del popolare festival letterario ravennate a tutti i giallisti è quello di non perdere fantasia e creatività in questo periodo di grande difficoltà. Insomma restando in casa, per allentare la tensione, si può leggere e addirittura scrivere.

E all'appuntamento con la scrittura si associa anche quest'anno l’editore Clown Bianco che rinnova la collaborazione con GialloLuna riaprendo il concorso per romanzi inediti.

Come partecipare ai concorsi

Il bando del concorso per racconti gialli e noir è identico a quello dello scorso anno. Si può partecipare al contest fino al 30 giugno 2020.

Il premio è aperto a tutti i cittadini italiani ed europei; le opere devono essere inedite, scritte in lingua italiana e ambientate in Italia. La lunghezza massima delle opere partecipanti deve essere di 20 cartelle dattiloscritte. Ogni cartella va intesa di 35 righe e 55 battute, per un massimo di 2.000 battute a cartella. Ogni autore può partecipare con quanti elaborati desidera, senza alcuna limitazione. I racconti devono essere inviati in busta chiusa e in 5 copie ciascuno, a Premio GialloLuna NeroNotte, c/o Associazione culturale Pa.Gi.Ne., via Corezolo 47 – 48121 Ravenna entro e non oltre il 30 giugno 2020. Contemporaneamente una copia, in formato pdf, andrà inviata al seguente indirizzodi posta elettronica: gialloluna@racine.ra.it

All’interno della busta con i racconti, i concorrenti devono inserire, ritagliato in originale, il Certificato di Partecipazione (CdP), che si può trovare nelle ultime pagine di ‘Il Giallo Mondadori’ in edicola. Per ogni racconto partecipante occorre inserire nella busta un tagliando in originale. Ogni racconto deve riportare in calce tutti i dati dell’autore: nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail.

Per quanto riguarda il concorso rivolto ai romanzi inediti di argomento giallo, noir, thriller e poliziesco la scadenza è fissat invece al 24 agosto 2020.

Il premio è aperto alla partecipazione di cittadini italiani ed europei. Le opere devono essere di genere thriller, giallo, noir o poliziesco e devono essere inedite. Gli elaborati non dovranno superare le 200 cartelle (35 righe per 60 battute a riga per un massimo di circa 2.000 battute). Per ogni elaborato presentato i partecipanti dovranno versare una tassa di iscrizione dell’importo di euro 25,00 tramite bonifico così intestato: Associazione Culturale PA.GI.NE codice IBAN IT 32 V 05387 13120 000000144510 – BPER: Banca. Causale: Concorso GialloLuna romanzo inedito.

Gli elaborati andranno inviati entro e non oltre il 24/08/2020, (nel formato di file .rtf, .doc o .docx) via posta elettronica all’indirizzo gialloluna@racine.ra.it. Alla mail i concorrenti dovranno allegare, oltre all’elaborato, l’attestazione/le attestazioni del/dei versamento/i di cui al precedente punto 4, la scheda di partecipazione debitamente compilata (una per ogni elaborato) e una breve biografia.

I premi

Il racconto vincitore del Premio GialloLuna NeroNotte sarà premiato durante la 14a edizione diGialloLuna NeroNotte, che si terrà a Ravenna nell’ottobre 2020,alla presenza del Direttore Editoriale delle collane per l’edicola Mondadori; il racconto sarà poi pubblicato su un volume della collana Il GialloMondadori.

Il romanzo vincitore verrà premiato ufficialmente sempre nel corso dell’edizione 2020 del Festival GialloLuna NeroNotte. Il premio consiste nella pubblicazione sia in formato cartaceo sia in formato digitale (ebook) del romanzo vincitore sotto il marchio Clown Bianco Edizioni. La pubblicazione avverrà con regolare contratto di edizione entro un anno dalla proclamazione.