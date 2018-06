"Brigate Teatrali Omsa", importante riconoscimento per il Teatro Due Mondi

"Il Teatro Due Mondi" ha vinto il premio "Label Europeo 2018 "Tell me dario!" (fondato dal Premio Nobel per la Letteratura 1997 Dario Fo e da Franca Rame) dedicato a organizzazioni europee impegnate nell’inclusione sociale attraverso le arti. Il riconoscimento è assegnato alle Brigate Teatrali Omsa (2010) una performance di strada, una sequenza di azioni e interventi teatrali “scanzonati e poetici, mai rivendicativi”. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bologna giovedì prossimo.