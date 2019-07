Prende a calci una catena e tenta di rubare una bici: inseguito ed arrestato

Un 22enne di origini macedoni residente a Ravenna è stato arrestato alle prime luci di sabato con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la “Notte Rosa” di Ravenna i Carabinieri sono stati impegnati in servizi di prevenzione su tutto il litorale interessato. Verso la conclusione della nottata, i militari di Marina di Ravenna hanno notato un giovane straniero, in evidente stato di alterazione, che con calci è riuscito a scardinare la catena con cui era assicurata una bici. Immediatamente rincorso, il ragazzo ha tentato invano di sfuggire al controllo. Nonostante il tentativo di fuga, in cui ha spintonato i militari, il giovane è staro placcato e bloccato tra la folla. La bici recuperata è stata restituita al proprietario, che non si era accorto del furto sino all’intervento dei militari. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma in un ufficio di Polizia.