Prende fuoco il ripostiglio con la cucciolata dei cani: in tre non si salvano

Un brutto epilogo per un modesto incendio che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15, nella frazione di Filetto. A prendere fuoco è stato un piccolo ripostiglio in legno che accoglieva una cucciolata di un cane corso. Per tenere i cuccioli in un ambiente più caldo, viste le temperature rigide di questi giorni, il proprietario di casa ha acceso uno scaldino all'interno del piccolo ambiente, ma probabilmente i cani, muovendosi, lo hanno fatto cadere su alcune coperte che poi hanno preso fuoco. Sono stati gli stessi padroni di casa a portare i primi soccorsi, sentendo i latrati dei cani, seguiti poi dai vigili del fuoco. E così sono stati portati in salvo 2 cuccioli e la madre, mentre purtroppo per altri tre cuccioli non c'è stato niente da fare.