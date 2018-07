Prendeva di mira i furgoni di patatine: arrestato per rapina e minacce

Un napoletano di 44 anni è stato arrestato dagli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ravenna con l'accusa di tentata rapina aggravata, di rapina aggravata, e di minacce. Giovedì mattina i poliziotti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal tribinale di Napoli poichè gravemente indiziato di alcune rapine consumate e una tentata, perpetrate in provincia di Napoli nei primi mesi del corrente anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, nel capoluogo campano, si era responsabile di ripetuti assalti a furgoni che stavano effettuando consegne di patatine di un noto marchio a punti vendita della città; in particolare agiva nel momento in cui gli autisti scendevano dai rispettivi mezzi per effettuare materialmente le consegne ai negozi. Nel corso di una dell’ultimo episodio contestatogli si era reso anche responsabile di minacce nei confronti di uno degli autisti ai quali aveva intimato di non effettuare più consegne di prodotti a marchio nel suo quartiere. Il 44enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità presente nel territorio ravennate.