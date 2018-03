Prendono bottiglie di sugo destinate al supermercato: denunciati

Furto aggravato e ricettazione. Sono le accuse per le quali gli agenti della Volante della Questura di Ravenna hanno denunciato un romeno di 38 anni, residente a Ravenna, ed un 76enne ravennate. L'episodio che ha portato alla denuncia delle due persone risale a domenica. Erano circa le 14.30 quando una donna ha notato un anziano che stava caricando sulla propria bici della merce identica a quella presente su alcuni bancali che erano appena stati consegnati ad un supermercato di via Lercaro e che erano in attesa di esser portati all'interno del punto vendita.

Si è inoltre materializzato un altro individuo, che ha prelevato altra merce dai bancali, nascondendola sotto ad un dehors di un locale accando al supermercato. La testimone ha chiesto l'intervento della Polizia, che ha provveduto a bloccare i due uomini. La merce, di proprietà del punto vendita che era stata rubata (scatolame vario e bottiglie di sugo di pomodoro) per un valore di circa 50 euro, è stata recuperata. I due, accompagnati in Questura, sono stati denunciati. Il 38enne dovrà rispondere di furto aggravato, mentre l'anziano, che aveva ricevuto la merce dall’amico romeno, è stato deferito per ricettazione.