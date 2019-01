Preoccupazioni per i problemi in Cmc: "A rischio la riapertura del Mercato coperto?"

"Quali garanzie sui tempi di riapertura del mercato coperto?". A domandarselo è Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia. "Una delle ditte appaltatrici dei lavori al mercato coperto è Cmc - specifica il consigliere d'opposizione - Nei giorni in prossimità dell’annuncio e dell’effettivo deposito dell’istanza di concordato preventivo di Cmc, si sono sparse voci sull’abbandono del cantiere del mercato coperto da parte della stessa Cmc. I tempi di restituzione alla città del mercato coperto, sebbene con modalità che l’opposizione non ha mai condiviso, si sono dilatati enormemente nelle ultime due consiliature e tuttora non vi è chiarezza su quando effettivamente l’immobile di proprietà comunale inizierà a rivivere. La preoccupazione rispetto a cantieri di Cmc è mediaticamente elevata, a partire da vari appalti pubblici in regione Sicilia che in queste ore vengono messi in discussione. La comunità di Ravenna non può permettersi ulteriori rinvii nei tempi di riapertura del mercato coperto". Ancarani interroga il sindaco, tramite un question time, per sapere "se il concordato preventivo di Cmc stia ritardando i lavori di ristrutturazione del mercato coperto e quando i ravennati potranno riaccedere al loro immobile".