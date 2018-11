Cervia e Milano Marittima, nell’Inverno d’aMare le emozioni di un Natale di ghiaccio e di luci

Milano Marittima sarà regina di un Natale scintillante con MimaOnIce e le sue Emozioni di Luce. Il grande villaggio natalizio apre la quarta edizione nel salotto buono di Milano Marittima, brillando di scenografiche istallazioni luminose provenienti da Dubai, eleganti e suggestive, con giochi di luci sulla pista di ghiaccio rotonda più grande d’Europa. Un magico parco del ghiaccio, giocato su nuance azzurro (il richiamo del mare), bianco (il ghiaccio e il sale) e oro, simbolo di glamour e preziosità.

Molte le novità di questo festival di luci, che avrà nell’asse viale Matteotti - viale Gramsci, le vie dello shopping griffato, un’unica promenade d’elegante effetto. In viale Matteotti, sul quale si affaccerà il palco, sono state installate grandi sculture luminose, alte oltre 2 metri, che richiamano luxury, moda e arte. In questo viale infatti verranno collocati gli elementi che costituiscono il rinnovato Giardino degli alberi di Natale, composto da piramidi decorate artisticamente. In viale Gramsci, prevalentemente dedicata al family, orsacchiotti luminosi e trenini brillanti fanno da contorno alla casetta di Babbo Natale e alla pista di ghiaccio baby. Torna per la gioia dei bambini anche lo scivolo di ghiaccio, posizionato in viale Forli.

Scenografici archi d’ingresso accoglieranno i visitatori al villaggio, ricco anche in questa edizione di gustosi sapori: le casette gourmet attorno all’anello di pattinaggio propongono tipicità locali e della tradizione insieme alle eccellenze enogastronomiche del made in Italy. Completa la magia natalizia il presepe artistico che verrà proiettato su viale Bologna. L’inaugurazione del’ice park di Milano Marittima è prevista per domenica alle ore 16,30 con MimaOnIce Smile kermesse comica con Lorenzo Baglioni e come ospite d'onore Giuseppe Giacobazzi. Ma il villaggio e la pista dl ghiaccio si animano già da sabato per un’edizione che fino al 6 gennaio propone un ricco calendario di eventi nei week-end e nelle giornate di festa di tutto il periodo Natalizio, Capodanno e Befana compresi. Sabato fin dal mattino sarà agibile l'Anello di Ghiaccio e dalle ore 10 è prevista l’apertura del Giardino degli alberi di Natale con gli artisti. Nel pomeriggio appuntamento per tutti alla Casa di Babbo Natale con Pinolo e la Crew di Babbo Natale, Elfi e Nataline, dove si troveranno laboratori per tutti i gusti: Christmas Cookies, decorazione palline di Natale, biglietti di Natale, Scrapbooking, sculture di palloncini, trucco a tema natalizio e tante sorprese.

Gli alberi artistici e i progetti di solidarietà con Mediafriends

MimaOnIce non dimentica il suo grande cuore solidale. Con la prestigiosa collaborazione di Mediafriends Onlus contribuirà a sostenere la raccolta fondi per la Campagna di Solidarietà di Fabbrica del Sorriso. Sono sempre i bambini e i loro bisogni al centro dei progetti di inclusione sostenuti dalla maratona di solidarietà che va in onda sulle Reti Mediaset con alcune finestre televisive, coinvolgendo tutti i maggiori programmi tv, le radio, i volti più noti del gruppo: i fondi raccolti vanno a Fondazione Mission Bambini Onlus che offre in diverse città italiane supporto alle famiglie e alle mamme che non sono in grado di pagare la retta dell’asilo e del nido per i loro figli. Il secondo progetto si intitola A Regola d’Arte, ideato e promosso direttamente da Mediafriends in partnership con AS Rugby Milano, Song Onlus, Ciai Onlus, ActionAid e Ottava Nota, e si propone di favorire l’integrazione e la crescita sociale dei ragazzi che vivono nei quartieri disagiati delle città attraverso sport, il rugby in questo caso, e la musica.

Beneficiari sono anche la Comunità di Sant’Egidio che con i corridoi umanitari garantisce, in modo sicuro e legale, l’ingresso in Italia di bambini e minori in fuga dalla guerra. Infine viene sostenuta l’attività di Amref Health Africa Onlus che è operativa negli slums di Nairobi. Al villaggio di MimaOnIce l’arte sarà ancora una volta strumento del bello e del buono grazie all’estro creativo di tredici artisti capitanati dagli art director Francesca Caldari e Rodolfo Bertozzi. A loro il compito di decorare i 13 alberi di Natale, da battere all’asta in occasione del Gala dinner di beneficenza fissato per il 16 dicembre al Palace Hotel. Testimonial saranno i talent del Grande Fratello Vip.Come già nella passata edizione, gli abitanti della “casa più famosa” d’Italia adotteranno gli abeti artistici del Giardino degli alberi di Natale e ne sosterranno il valore in occasione dell’asta. Inoltre durante la permanenza nella casa del GFV, I talent addobberanno un albero di Natale con le palline di MimaOnIce, albero che poi verrà messo all’asta on line su e-bay per permettere a chiunque di aggiudicarselo.

Cervia, Emozioni di Natale

Anche quest’anno Cervia presenta Emozioni di Natale. Un mese ricco di eventi e attrazioni in tutto il Centro Storico. Un Natale sempre di più dedicato a bambini e famiglie all’insegna della tradizione, con mille iniziative che animano il cuore della città. Il villaggio di Cervia con le casette dei sapori e dei colori delle tradizioni artigiane inaugura l'8 dicembre alle ore 16.00 con i canti natalizi interpretati dai bambini delle scuole e l'accensione in piazza Garibaldi dell’abete rosso alto circa 15 metri donato da Madonna di Campiglio – Pinzolo. Quest’anno l’albero sarà dedicato a Riccardo Todoli, recentemente scomparso, e le luci saranno ancora più vive proprio in suo onore. Il rapporto fra il Comune di Cervia e Pinzolo-Madonna di Campiglio, consolidato già da anni attraverso la partecipazione a “Cervia Città Giardino” quest’anno si unisce anche nella solidarietà con il progetto “Un mare di solidarietà”, per la ricostruzione dei boschi danneggiati del Trentino. Nel villaggio di Natale si troveranno infatti i biscotti dell’amicizia. Acquistando i biscotti o con donazione personale si potrà partecipare attivamente alla rinascita dei boschi del Trentino seriamente danneggiati dal maltempo; un patrimonio boschivo centenario è andato perduto in pochi giorni sotto la furia del vento.

Pista di pattinaggio e luminarie

La Pista del ghiaccio è ancora protagonista insieme alle nuove luminarie di Piazza Garibaldi. Tema di questo natale: il bianco. A contorno i giardini d’inverno e tanta animazione che coinvolgerà tutto il centro storico, viale Roma e l'area dei Magazzini del sale. Durante tutti i weekend intrattenimenti dedicati ai bambini con la Casa di Babbo Natale, il Giardino degli Elfi,i laboratori creativi, racconti di fiabe e tante altre iniziative da non perdere. Grande novità saranno i laboratori creativi nella nuova casetta in Piazzetta Pisacane. Sul porto canale il tradizionale Presepe sull’Acqua ( Il Sale Prende Forma): una natività "di sale" galleggiante a grandezza naturale realizzata sulla burchiella, la tipica imbarcazione del trasporto del sale. Galleggianti sull’acqua anche tre piramidi simbolo della produzione di oro bianco. Diversi anche i presepi proposti nelle chiese, il presepe di sale, il presepe meccanico dei salinari e quello nella capanna di giunco della salina a Musa. Al Magazzino del sale la mostra “Ti racconto una cosa… del mio Natale”, organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare, ci porta indietro nel tempo ad oggetti legati al Natale come un addobbo, una letterina, un vecchio gioco. Per la notte di Capodanno il concerto di fuochi d’artificio con effetti speciali e musica dal vivo per festeggiare il nuovo anno. Le festività si concluderanno il 6 gennaio con il Festival delle Pasquelle in Piazza Garibaldi e con il Tuffo della Befana nel mare a Pinarella.

Christmas Express e le stazioni del Polo Nord e Polo Sud

Chi decide di trascorrere qualche giorno nelle nostre località può lasciare l'auto in sosta. Per tutti i weekend e festivi, a fare la spola fra il centro di Cervia (stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (stazione Polo Nord) sarà il trenino Christmas Express, simpatico mezzo a tema natalizio in partenza dalle rispettive stazioni per agevolare e rendere ancora più divertente e suggestivo il lungo periodo natalizio di Cervia e Milano Marittima. A guidare Babbo Natale in persona e alle fermate il capostazione per fermare e dare il via al “convoglio natalizio”.