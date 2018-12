Presepe vivente della Parrocchia di San Marco: modifiche alla viabilità

Sabato 22 dicembre a Faenza, in occasione della manifestazione del presepe vivente della Parrocchia di San Marco, sono programmate alcune modifiche alla viabilità in via Mascagni e in via Verdi. Dalle ore 8.00 alle 22.00 nel parcheggio di via Verdi antistante la chiesa di San Marco e in via Mascagni, nel tratto compreso tra via Verdi e via Wagner, saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata) di tutti i veicoli. Disposto il divieto di sosta con rimozione anche in via Verdi, da via Puccini a via Mascagni.

