Presunte esche avvelenate nel giardino di un condominio

La Polizia municipale di Ravenna è intervenuta mercoledì mattina nel giardino di un condominio di via Lago di Garda, dopo la segnalazione della presenza di alcune presunte esche velenose per animali. Giunti sul posto, già controllato in precedenza per lo stesso motivo, gli agenti hanno effettivamente trovato una sostanza bianca schiumosa sull'erba del giardino recintato: i poliziotti hanno così provveduto a recintare l'area, potenzialmente pericolosa per animali e bambini, e a prelevare due campioni della sostanza, che è stata inviata ai laboratori per le analisi del caso. Solo tre settimane fa un episodio analogo è avvenuto nel giardino di un condominio di via Lago Maggiore.