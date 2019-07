Prevenire e contrastare la violenza di genere: se ne parla in un incontro a Cervia

Giovedì alle 21 in viale Roma a Cervia, la Cna incontrerà l'Arma dei Carabinieri e Linea Rosa per testimoniare il sostegno dell'associazione alla campagna di informazione e sensibilizzazione al tema della violenza di genere. Dopo i saluti di Massimo Medri, sindaco di Cervia, e di Michela Brunelli, assessore allo Sport, Scuola, Pari Opportunità, Pace e Cooperazione Internazionale del Comune di Cervia, interverranno Sauro Bernabei, presidente della Cna di Cervia, Nicoletta Cirelli, presidente di Cna Impresa Donna Ravenna, il maggiore Giuseppe Mercatali, comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima, e Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa che illustrerà le attività del centro antiviolenza. La prevenzione, l’informazione e il saper riconoscere i segnali di disagio delle vittime di violenza sono gli strumenti più efficaci per contrastare il terribile fenomeno della violenza sulle donne. La Cna sostiene la campagna di informazione e sensibilizzazione che svolgono l’Arma dei Carabinieri e Linea Rosa, realizzando un momento di confronto per ascoltare consigli e indicazioni ma anche porre domande e illustrare situazioni che si incontrano tutti i giorni.