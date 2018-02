Prevenzione dagli allagamenti: ripulite duemila caditoie

Il gruppo Hera, in accordo con l’amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno, ha concluso un intervento di manutenzione programmata dei manufatti di raccolta delle acque meteoriche. L’attività, iniziata lo scorso novembre, ha riguardato la pulizia di 2.000 tra caditoie, bocche di lupo e griglie sul territorio comunale.

Questo importante intervento, del valore di 22.000 euro, rientra nel progetto di pulizia di oltre 170.000 manufatti di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio provinciale e consentirà di migliorare la qualità del servizio di gestione delle acque meteoriche ma soprattutto di prevenire o contenere eventuali rischi di allagamento stradale, in occasione di precipitazioni a forte intensità. La programmazione degli interventi, che hanno lo scopo di garantire il buon funzionamento delle caditoie e quindi un più regolare deflusso dell’acqua piovana, è stata opportunamente pianificata e organizzata con l’Amministrazione comunale. In base alla conformazione dei manufatti, gli interventi possono essere svolti sia manualmente, sia in modo meccanizzato, con l’ausilio di un autoespurgo. L’attività prevede la rimozione di detriti, foglie e altro materiale sedimentato, agevolando così il deflusso delle acque piovane. Oltre alla mera pulizia dei pozzetti, sono stati effettuati anche piccoli interventi di manutenzione quali la riparazione o sostituzione di botole, chiusini e griglie.