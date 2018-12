Previsti lavori negli impianti sportivi in via Del Marchesato e in via Romea sud

La giunta ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Sport, Roberto Fagnani, due progetti relativi a interventi in due impianti sportivi comunali: quello per lo sci nautico in via Romea sud 566, vicino al lago Ghiarine e quello relativo all’ ampliamento degli spogliatoi nel centro “Terzo Sirotti", in via Del Marchesato 1 a Marina di Ravenna. Nel primo caso si tratta di realizzare una recinzione e la costruzione di un alloggio amovibile per il custode.

La recinzione sarà installata in modo da lasciare uno spazio di almeno 15 cm di altezza tra il terreno e la rete, per consentire il passaggio di microfauna e piccoli mammiferi. Per l’esecuzione dei lavori la società gestrice dell’impianto, l’associazione sportiva dilettantistica KLI Sci nautico, otterrà un finanziamento comunale di 9 mila euro.

Nel secondo intervento sono previsti l’ampliamento degli spogliatoi attraverso la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso spogliatoio dotato di servizi igienici sia per gli atleti sia per il pubblico, la realizzazione di impianti tecnologici, l’adeguamento di quelli esistenti e la realizzazione di un impianto solare termico. Per l’esecuzione dei lavori la società gestrice, associazione sportiva dilettantistica Chiefs, otterrà un finanziamento da parte del Comune di 39500 euro.