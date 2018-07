Viaggiare in treno conviene: Cervia sconta lettini e ombrellone

Un prezzo speciale per i bagnanti che arrivano a Cervia in treno. Fino a domenica 30 settembre, dal lunedì al venerdì, negli stabilimenti balneari del lungomare della città romagnola sarà possibile noleggiare, per un’intera giornata, un ombrellone e due lettini al prezzo speciale di 12 euro. La promozione è frutto di un accordo fra la Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia e la Cooperativa bagnini di Cervia le cui spiagge sono state le prime nella riviera romagnola a siglare con Trenitalia questo tipo di partnership.

Per usufruire dello sconto sarà sufficiente esibire negli stabilimenti balneari del lungomare di Cervia il biglietto Trenitalia di corsa semplice valido il giorno stesso per raggiungere Cervia con i treni Regionali. "La Riviera Romagnola è fra i protagonisti dell’Estate di Trenitalia 2018 - sottolinea Alessandro Tullio, direttore regionale Emilia Romagna di Trenitalia -. In accordo con la Regione Emilia Romagna abbiamo potenziato l’offerta commerciale fra Bologna/Ravenna e Rimini, garantendo fino a 41 fermate giornaliere a Cervia e nelle altre località costiere del ravennate. La sinergia con gli operatori turistici del territorio, di cui l’accordo con la Cooperativa bagnini di Cervia è un ottimo esempio, ci permette di “premiare” concretamente chi sceglierà il treno per le proprie vacanze".

"Ancora una volta Cervia si conferma all'altezza della sua immagine - afferma il sindaco Luca Coffari - e della sua capacità imprenditoriale di guardare avanti per offrire al turista nuove opportunità. L'accordo fra Trenitalia e la Cooperativa Bagnini di Cervia, che offre la possibilità di noleggiare per un'intera giornata un ombrellone e due lettini a prezzo speciale, è un'altra testimonianza di come la nostra località sappia riproporsi continuamente con esperienze innovative. Inoltre per noi il "treno" come mezzo di trasporto rappresenta la sostenibilità ambientale e pertanto si inserisce pienamente nella politica di salvaguardia e vivibilità del territorio che da sempre stiamo portando avanti."

"Cervia è stata scelta da Trenitalia per la qualità dei servizi di spiaggia e per le riconosciute politiche di tutela ambientale e di sicurezza – spiega Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia – il nostro obiettivo è di migliorare sempre i servizi e le proposte che si possono tradurre in opportunità per il turista. In questo caso, poi, siamo molto soddisfatti visto che la Cooperativa bagnini promuove con entusiasmo un messaggio di turismo legato al rispetto l’ambiente e al turismo green".