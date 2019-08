Prima di Ferragosto la riapertura del bar del parco comunale di Lavezzola

Il bar del parco comunale di Lavezzola, dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, riapre prima di Ferragosto. Si chiude così una vicenda che in questi mesi ha impegnato l'Amministrazione comunale di Conselice alla ricerca di una soluzione. La gestione precedente aveva consegnato le chiavi il primo febbraio scorso, permettendo così di attivare il 7 marzo tutte le procedure per un nuovo bando, conclusosi positivamente due mesi dopo, quando con un atto formale il bar del parco è stato aggiudicato all'unica manifestazione di interesse pervenuta all'Amministrazione. La manifestazione non si è però in seguito concretizzata da parte dell'aggiudicataria, costringendo l'amministrazione comunale a prendere atto che il bando era andato deserto con un atto formale il 13 giugno scorso. Da qui le difficoltà a rimettere in campo una soluzione rapida, tramite trattativa diretta, che si è concretizzata definitivamente in questi giorni con la firma del contratto di gestione con Marika Pagani, già titolare del bar del parco comunale di Conselice.

"Mi auguro che la nuova gestione del parco sia favorita dall'accoglienza e dalla partecipazione dei cittadini così da rendere vivo e dinamico un parco che è parte della storia sociale di questa comunità – sottolinea il sindaco di Conselice Paola Pula – e che negli ultimi anni aveva dimostrato di essere un punto di animazione interessante nelle calde serate estive con concerti e attività di animazione culturale”. Il bar riaprirà quindi al più presto, permettendo così di recuperare in parte la stagione estiva e rimandando a fine agosto la festa di inaugurazione che si annuncia già ricca di proposte.