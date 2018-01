Prima minaccia il suicidio, poi cerca di rubare i soldi dalla sua stessa azienda: caos in officina

La Polizia di Ravenna ha arrestato un 47enne ravennate, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di rapina e resistenza agli agenti intervenuti nella ditta di cui è proprietario. La singolare vicenda trae origine dal fatto che l'uomo, seppur proprietario di una azienda meccanica, non aveva la possibilità di amministrarla economicamente in quanto i genitori avrebbero trattenuto tali deleghe, non fidandosi del figlio che avrebbe anche un passato da

tossicodipendente.

Giovedì mattina l'arrestato avrebbe minacciato i genitori dicendo loro che se non gli avessero fatto un bonifico da 10mila euro lui si sarebbe impiccato nell’albero difronte a casa. Al rifiuto dei genitori, l'uomo si è recato nell'officina dove avrebbe strattonato ripetutamente l’impiegata al fine di sottrarle il fondo cassa che custodiva in un borsello. La donna è riuscita a fuggire approfittando del fatto che l'uomo si era chiuso in un altro ufficio, dove ha tentato di fare un bonifico a suo favore usando un computer aziendale. Gli operai hanno subito richiesto l’intervento della Polizia che, giunta sul posto, ha sfondato la porta dell’ufficio e ha immobilizzato l'uomo, che stava cercando di scappare.

Dichiarato in arresto, dopo gli atti di rito il ravennate è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo celebrato venerdì mattina. Il Giudice Unico del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso al 47enne i termini a difesa per la trattazione del caso che avrà luogo il 28 marzo; nell’attesa, rilevando che ogni altra misura sarebbe risultata non idonea, ha disposto nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere.