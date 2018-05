Inaugura il primo supermercato del paese: proporrà prodotti a chilometro zero

Anche Longastrino avrà il suo supermercato. Nel pomeriggio di sabato 19 maggio inaugura infatti lo store alimentare di del gruppo Vivo, in via Bassa. Si tratta del primo supermercato del paese: su uno spazio di 240 metri quadrati, occuperà dieci dipendenti, tutti residenti nel territorio e proporrà prodotti a chilometro zero, oltre a un reparto di macelleria assistita. Si tratta di una struttura ecologicamente sostenibile, rivestita ai pannelli in legno e all’utilizzo di energia fotovoltaica. All’inaugurazione parteciperanno i sindaci di Alfonsine e Argenta, Mauro Venturi e Antonio Fiorentini, le autorità locali dell'Arma, il parroco di Longastrino, che benedirà la struttura e alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria.