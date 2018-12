Problemi nei Vigili del fuoco: "Stallo sulle sedi per i distaccamenti di Lugo e Faenza"

"I lavori di reperimento delle sedi da destinare ai distaccamenti di Lugo e Faenza sono in fase di stallo: questo abbiamo appreso durante la riunione periodica per la sicurezza sul lavoro che ha avuto luogo nel Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna". A parlare sono il funzionario territoriale Fp Cgil Ravenna, Maria Antonietta Cirillo, e i coordinatori provinciali Fp Cgil Vigili del fuoco Paolo Visconti e Marco Pedulli. "All'incontro il comandante del Corpo Giuseppe Lomoro ha confermato di non aver ricevuto alcun riscontro sulla questione, nonostante le sollecitazioni avanzate agli organi competenti e alle amministrazioni degli enti locali e territoriali interessati - continuano i funzionari - L'unica soluzione al momento percorribile sarebbe quella di abbandonare le sedi attualmente occupate, con conseguente stazionamento in un campo base. Di tutt'altro segno è la discussione sul capoluogo di provincia, dove le procedure relative alle sedi di Ravenna centrale e distaccamento porto procedono regolarmente, grazie anche all’impegno degli enti coinvolti. Ci spiace constatare che la burocrazia e la poca disponibilità delle autorità territoriali mettano a rischio il regolare funzionamento del Corpo nei territori faentino e lughese. Sollecitiamo quindi la ripresa delle procedure necessarie alla risoluzione del caso. Ricordiamo che la nostra attività risulta efficace e tempestiva solo avendo a disposizione strutture idonee. Sarebbe a dir poco disdicevole se il regolare funzionamento di un intervento da operare con tempestività e urgenza dovesse risultare inefficace – mettendo quindi a rischio la sicurezza dei cittadini – per l’inadeguatezza delle strutture a nostra disposizione".