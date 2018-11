Prodotti a chilometro zero dalla campagna al cuore della città nel nuovo Mercato coperto

Oltre 1.500 persone - famiglie, cittadini e consumatori - hanno contribuito a rendere una "festa di piazza" l’inaugurazione del Mercato Coperto contadino di Campagna Amica, il primo aperto in Emilia-Romagna. Tra sabato e domenica tanti ravennati hanno usufruito dei servizi offerti dalla struttura facendo una spesa a chilometro zero.

L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione fra gli altri del Direttore nazionale di Campagna Amica Carmelo Troccoli, del Direttore Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, del Presidente Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte, del consigliere regionale Mirco Bagnari e del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, sancisce di fatto l’apertura del mercato. “Mentre la ventilata e temuta apertura di nuovi centri commerciali suscita più di una perplessità tra cittadini e addetti ai lavori, preoccupati per le possibili ricadute sul tessuto commerciale urbano e di prossimità - commenta il Presidente Dalmonte - noi, insieme agli imprenditori agricoli del territorio, scommettiamo sul centro storico e portiamo nel cuore della città le eccellenze della nostra campagna contribuendo non solo a mantenere socialmente vivo un quartiere importante di Ravenna, ma anche a offrire un servizio in più, di qualità e a misura d’uomo a tutti i cittadini”.