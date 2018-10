La profumeria del centro compie 55 anni e "in dono" riceve la targa di Bottega Storica

Lunedì la Profumeria Mirella di Sportelli Cristina e C. Snc di Faenza, iscritta al numero 29 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con titolo a esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa. La consegna della targa Bottega Storica a Sportelli Cristina e alla madre Ranieri Mirella è stata effettuata lunedì dal Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, dal Presidente Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e dal Direttore Francesco Carugati.

La storia della Profumeria Mirella risale ai primi anni '60 quando Lea Linguerri, madre di Sportelli Luciano, apre il negozio in Piazza Martiri della Libertà a Faenza con la licenza concessa dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Ravenna nel novembre del 1963. Fin dall’inizio la gestione dell’attività è familiare: accanto alla donna lavora il marito Sportelli Michele, affiancati nella gestione a partire dal 1968 anche dal figlio Luciano e dalla moglie Mirella. Nel 1972 l’azienda passa definitivamente nelle mani del figlio Luciano che, insieme alla moglie Mirella Ranieri, continua con professionalità e passione l’attività. Nel 1991 la figlia, Sportelli Cristina, si aggiunge all’attività familiare e l’anno successivo la ditta individuale si trasforma in società con la denominazione di Profumeria Mirella di Sportelli Luciano e C. S.n.c. Nel 1993 l’attività si trasferisce nei locali a fianco, al civico 11, in quanto più grandi e di proprietà, gli arredi storici vengono mantenuti per caratterizzarne una parte esclusiva e riservata a piccoli trattamenti di bellezza. Nel 1994, dopo la prematura scomparsa di Sportelli Luciano, l’attività prosegue sotto la guida della moglie Mirella e della figlia Cristina.

