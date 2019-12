'Progetti del Cuore', un nuovo mezzo di trasporto gratuito per anziani e disabili

Partono nell'Unione della Romagna Faentina i “Progetti del Cuore” per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito a ragazzi, disabili, anziani e famiglie in difficoltà del comune. Il progetto prevede la realizzazione di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie e delle persone diversamente abili del territorio.

A beneficiare dell’automezzo sarà Asp della Romagna Faentina, che avrà a disposizione il mezzo per il trasporto di coloro che sono in stato di necessità. Si avvia così sul territorio il servizio di mobilità gratuita, che permetterà di avere il mezzo attivo sul comune, attrezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko). L’associazione potrà, così, gestire gli spostamenti dei tanti ragazzi e disabili che ogni giorno hanno bisogno di assistenza per i servizi di trasporto, continuando ad occuparsi, come fa ormai da decenni, di coloro che hanno delle difficoltà negli spostamenti.

"Il mezzo di trasporto per disabili verrà utilizzato – specifica il Presidente Massimo Caroli di Asp - per i trasporti che noi effettuiamo nelle nostre strutture di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Fognano. Effettuerà servizi di trasporto rivolti prevalentemente a persone anziane e disabili che necessitano di effettuare visite mediche e ricevere prestazioni sanitarie di vario genere. Inoltre, verrà utilizzato anche per coloro che frequentano i centri i centri diurni e che necessitano di spostarsi durante la giornata".

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti in Unione Romagna Faentina: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.

Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde a una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.