Progetto Auschwitz, Cervia ha aderito al "Treno della memoria 2020"

Anche per il 2020 il comune di Cervia ha aderito con un contributo al progetto “Promemoria Auschwitz”, promosso dall’associazione “Centro per la Pace Loris Romagnoli” di Cesena, al fine di far partecipare gli studenti cervesi interessati che frequentano le scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena. Sono 11 gli studenti di Cervia che parteciperanno il prossimo anno al progetto “Promemoria Auschwitz” rivolto a tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori di Forlì-Cesena e che visiteranno anche il lager di Auschwitz.



Il progetto ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle giornate e degli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana nel periodo della seconda guerra mondiale, per sensibilizzare le nuove generazioni ad una cultura di democrazia e libertà e insegnando ai ragazzi la storia che li ha preceduti.



Il percorso educativo oltre ai laboratori di studio prevede come ogni anno l’iniziativa “Il treno della memoria”, una visita al campo di sterminio di Auschwitz. Complessivamente in questi anni sono 65 gli studenti residenti nel territorio di Cervia frequentanti gli istituti di Forlì -Cesena che hanno aderito al progetto.



L'assessore alla Pace Michela Brunelli: "Siamo orgogliosi di aderire a questo progetto, perché proprio in tempi come questi di negazionismo è necessario mantenere alta l'attenzione. Le istituzioni soprattutto hanno la responsabilità verso i giovani di educare a non dimenticare, a rimarcare il discrimine fra lecito ed illecito, giusto ed ingiusto, bene e male, fra l’umanità degradata e una società civile, aperta alle differenze. Per questo stiamo programmando una serie di iniziative che diano grande risalto alla pace, alla non violenza, al rispetto dei diritti umani".