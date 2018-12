Progetto "Life Primes": un totem spiega come comportarsi in caso di emergenza

Lunedì è stato consegnato al Comune di Sant’Agata sul Santerno il totem informativo vinto nell'ambito del progetto europeo Life Primes. Il totem è riservato ai due Comuni dell'Emilia Romagna che hanno compilato più Caap (oltre a Sant’Agata è stato consegnato anche al Comune di Ravenna). ll Caap è il Piano civico di adattamento che ogni cittadino può elaborare per aumentare la propria capacità di adattamento rispetto al rischio inondazioni e mareggiate.

Il progetto Life Primes, approvato nell’ambito del programma europeo Life 2014-2020 sulle strategie di adattamento ai cambiamenti del clima, si è concluso lo scorso novembre a Casalecchio di Reno. L’obiettivo principale era la riduzione dei danni causati al territorio e alla popolazione da fenomeni meteorologici intensi sempre più frequenti, come alluvioni e mareggiate. Primes è l’acronimo di Preventing flooding risk by making resilient communities, ovvero prevenire il rischio alluvioni rendendo le comunità resilienti. Ha visto coinvolte le Regioni Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna, con l’Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia Romagna come soggetto capofila. Il totem informativo installato a Sant’Agata fornirà informazioni sui corretti comportamenti da adottare in caso di alluvione oltre che una illustrazione del Piano di emergenza e di protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Verrà fatto poi girare nei diversi comuni dell'Unione, al fine di rendere edotta la cittadinanza sugli strumenti informativi messi in atto sul territorio in ambito di protezione civile.