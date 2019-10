Progetto per la messa in sicurezza idraulica del canale di bonifica Bedazzo

Lunedì l’Amministrazione comunale di Lugo ha incontrato le associazioni economiche per presentare in via preliminare il progetto per i lavori di messa in sicurezza idraulica del bacino scolante del canale di bonifica Bedazzo (area Lugo nord-ovest). All’incontro, svolto nella sala del Consiglio della Rocca, erano presenti il sindaco Davide Ranalli, l’assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori e i rappresentanti del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale e Hera. Il progetto, che prossimamente verrà presentato pubblicamente, permetterà di ridurre il rischio idraulico a cui è attualmente esposta la zona nord-ovest di Lugo.