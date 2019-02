Nuova vita a Palazzo San Giacomo: diventerà un "Parco diffuso"

Si terrà giovedì 28 febbraio alle 20.30 al Teatro comunale di Russi l’incontro pubblico per la presentazione del progetto di valorizzazione di Palazzo San Giacomo. Il progetto prevede il restauro di gran parte del pian terreno e la costruzione della scala di accesso al piano nobile.

Dopo tanti decenni è stata individuata una destinazione d’uso per l’imponente residenza dei Rasponi che ruota attorno al concetto di “Parco diffuso” di un territorio in continua trasformazione che comprende Palazzo San Giacomo, la Villa Romana e l’Area di Riequilibrio Ecologico che circonda il sito archeologico. I punti focali del Parco saranno la pianura con le sue evoluzioni, l’allestimento di uno spazio museale e l'energia rinnovabile, attraverso un percorso tra scenari naturali, storico-architettonici e industriali, rappresentativi dell’evoluzione del paesaggio, delle dimore e degli stili di vita. A Palazzo San Giacomo saranno collocati il Centro Visite al museo e al parco, all’interno dell'area naturale dei bacini dell’ex Zuccherificio sarà allestito il principale spazio “didattico” dedicato alla coltivazione delle materie prime per le energie rinnovabili. Il nuovo Polo per le Energie Rinnovabili della società PowerCrop Russi sarà infine sede di visite guidate per far conoscere il valore dell'innovazione tecnologica applicata all’ambiente.