"Promessa mantenuta": nuovo manto per la pista di ciclismo di Fruges

A Massa Lombarda è stata completata la manutenzione straordinaria della pista per l'avviamento al ciclismo, presso l'area sportiva di Fruges, con la realizzazione di un nuovo manto con rivestimento protettivo. L'intervento, del costo complessivo di 78mila euro, consisteva in un'approfondita fresatura dell'intera superficie (la pista misura 660 metri ed è larga circa 6 metri), nella rimozione e nel successivo ripristino della massicciata e dei cordonetti di sicurezza deteriorati. Infine, è stato inserito il nuovo manto.

"Abbiamo concretamente mantenuto un ulteriore impegno, a suo tempo assunto – ha dichiarato Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda -. La pista, particolarmente utilizzata dai cittadini, oltre che dalla nostra società ciclistica, che con merito si impegna da anni per favorire l'avviamento alla pratica sportiva del ciclismo, rappresenta un riferimento per chi desidera svolgere attività fisica in mezzo al verde e in totale sicurezza".