Pronto il piano anticorruzione per il prossimo triennio

Venerdì 14 dicembre alle 11.00 a Faenza, nella sala Gialla del palazzo comunale, sarà presentata la bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’Unione della Romagna Faentina e dei sei comuni dell’Unione per il triennio 2019- 2021. L’incontro è aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine di raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti finalizzati a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Nell’occasione, sarà inoltre presentato il Codice di comportamento dei dipendenti, in corso di approvazione.