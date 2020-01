Pronto soccorso, l'Ausl in Consiglio comunale: "Alto ricorso dei cittadini, questo incide sui tempi d'attesa"

Tempi d'attesi lunghi al pronto soccorso di Ravenna. La questione è stata discussa martedì pomeriggio in Consiglio comunale alla presenza del direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Stefano Busetti, e di Roberta Mazzoni, direttore del Distretto di Ravenna. Busetti ha dato una lettura della situazione dell'area ravennate all'interno della Romagna, ma anche della situazione a livello a regionale, per poi fare il punto sugli investimenti strutturali ed i progetti in fase di sviluppo.

"In Romagna il tasso di mortalità è inferiore rispetto al panorama complessivo regionale, indicando quindi un buono stato di salute - ha esordito -. In oltre il 90% dei casi i ricoveri avvengono all'interno dell'azienda sanitaria romagnola ed è tra i valori più alti in regione insieme a quello di Bologna. E la situazione non varia paragonandolo con le altre due aree vaste dell'Emilia Centro ed Emilia Nord. Alto anche il grado di fiducia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, col 96,6% dei cittadini che si rivolge in strutture dell'azienda sanitaria della Romagna. Per i tempi massimi d'attesi riguardanti un intervento chirurgico, le classi di priorità vengono rispettate nell'oltre 90% dei casi".

"Per quanto riguarda le politiche di sviluppo del personale nell'ambito territoriale di Ravenna, si è partiti dalle 4.795 di inizio anno alle oltre cinquemila dell'ultimo dato - ha fatto presente Busetti -. E si tratta prevalentemente di medici ed infermieri". Sono 71 le strutture che si distribuiscono in provincia e che completano il disegno organizzativo. Capitolo posti letto: "La quota maggiore è riferita nel territorio di Ravenna, riuscendo a mantenere l'equilibrio complessivo all'interno dell'Ausl Romagna".

Per quanto riguarda la degenza ordinaria del Santa Maria delle Croci, "tra dotazione di posti letto e numero di ricoveri siamo in linea. Il tasso di ospedalizzazione è quello più alto rispetto all'intero contesto romagnolo, così come il ricorso al pronto soccorso rispetto a quanto succede all'interno della Regione". Questo incide sui tempi di attesa: "In Regione in media l’84% dei pazienti esce dal pronto soccorso entro sei ore dal pronto soccorso. A Ravenna siamo attorno all’81% anche in virtù del tasso elevato al pronto soccorso. Non si è lontanissimi dal 90% dal tempo standard indicato dalla Regione, ma c'è ancora da lavorare".

Attualmente - ha spiegato Mazzoni - sono presenti otto nuclei di cure primarie, quattro dei quali nell'area urbana. Tutti quelli esterni hanno all'interno le case delle salute. Il problema centrale resta il contesto dell'area urbana. E su questo stiamo lavorando. Lo scorso febbraio abbiamo avviato il primo nucleo strutturato con due medicine di gruppo, il Nucleo 5 con 18 medici a lavorare ad integrazione e che offre risposte a circa 25mila cittadini". Per quanto riguarda lo sviluppo delle cure di prossimità, Mazzoni ha annunciato che a marzo è prevista l’apertura della Casa di Salute di Lido Adriano con l'attività di Medicina di gruppo che consentirà una continuità assistenziale di 8 ore. Non è prevista invece una struttura simile a Marina di Ravenna, ("attualmente non ci sono le disponibilità fattive per poter andare in questa direzione, anche se continueremo a dibattere con i medici di medicina generale di Marina di Ravenna, Casalborsetti e Porto Corsini").

Sono in corso di definizione la Casa della Salute di Castiglione, che accorperà i territori di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna, e contestualmente sarà avviato lo studio di fattibilità della Casa della Salute nell’area urbana di Ravenna, che sarà posizionata nel lato opposto rispetto al Centro di Medicina Preventiva, "che inizia ad avere problemi di contenimento delle attività", "offrendo una risposta completa in una zona accessibile nel territorio". L’Ausl sottolinea che l’obiettivo principale è quello di sgravare il personale del pronto soccorso ed ospedalierio dal trattamento delle patologie croniche. "Abbiamo la necessità di rafforzare la presa in carico di persone con questo tipo di patologie. Sono in carico oltre 700 utenti, che nel 2019 hanno avuto oltre 2500 accessi di attività sia infermieristica che medica".