Prorogati i contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa per i disabili

E’ stato prorogato l’avviso pubblico del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per l’assegnazione di contributi a persone con disabilità, a parenti o colleghi che le accompagnano al lavoro, ad associazioni di volontariato che ne effettuano il trasporto. L’obiettivo è di agevolare la mobilità casa-lavoro per le persone disabili, impossibilitate a conciliare gli orari di lavoro e i percorsi dei mezzi pubblici e che hanno bisogno di un trasporto personalizzato.

Il finanziamento regionale, trasferito al Comune di Ravenna, capofila del Servizio sociale associato, per il 2017 è di oltre 35mila euro ed è previsto una ulteriore erogazione per il 2018. Le spese ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, sono quelle sostenute per il carburante del proprio veicolo o di un familiare; per il servizio taxi o privato personalizzato con conducente regolarmente retribuito ai sensi di legge; per l’acquisto o la modifica di ausili trasportatori adattati (ad esempio quadricicli, carrozzine elettriche, ecc.); per il carburante utilizzato per veicoli di proprietà di associazioni di volontariato a sostegno di persone disabili assunte con regolate contratto di lavoro.

Per tutte le tipologie di beneficiari è previsto un tetto massimo di spesa pro capite di 2mila euro annui, che saranno erogati quale rimborso diretto per le spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate. Le spese rimborsabili dovranno essere riferite solo all’anno 2017 e i contributi di questo bando non potranno essere cumulabili con altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici o privati per il servizio di trasporto casa-lavoro. Le richieste, redatte su apposito modulo (avviso e modulo sono scaricabili al seguente link http://bit.ly/2iYNIre), vanno presentate entro le 12 del 28 febbraio 2018 per Ravenna allo sportello unico polifunzionale di viale Berlinguer 68 o alle sedi degli uffici territoriali decentrati (ex circoscrizioni); per Cervia a Cervia informa, viale Roma n. 33 e per Russi allo sportello sociale in via Trieste n.1. Per informazioni: Ravenna 0544482654 - 0544402598; Cervia 0544979378; Russi 0544580376.