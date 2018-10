Prorogati i lavori sulla Felisio: ponte sul Senio chiuso fino a fine anno

E' stata ulteriormente prorogata l'interruzione del traffico lungo la strada provinciale 7 “Felisio” in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, da giovedì 18 ottobre fino al 31 dicembre 2018. Il transito sarà deviato come segue: tutti i veicoli sulla Felisio provenienti da Sud (Via Emilia, Faenza) devieranno sulla provinciale 55 Ponte Sant'Andrea, poi sulla provinciale 8 Naviglio; tutti i veicoli sulla Felisio provenienti da Nord (Lugo, Barbiano) devieranno per Solarolo sulla provinciale 10, poi nel tratto di circonvallazione per proseguire sulla provinciale 22 Pilastrino S. Mauro e sulla provinciale 47 Borello. L’Impresa Zini Elio srl provvederà alla segnaletica di deviazione del traffico e di quella di cantiere. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Sarà inoltre prorogata, fino al 15 dicembre, l'istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari lungo la provinciale 253R San Vitale (dalla pk 59+680 alla pk 59+960) presso il ponte Albergone sul fiume Lamone. In questo caso, l’Impresa Aroo Lavori è incaricata dell’esecuzione dell'ordinanza.