Prorogato il bando per l'affidamento del "Giornale del Comune"

E' stato prorogato alle 12.30 del 22 febbraio il termine di ricezione delle richieste di invito in relazione all’indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici presenti sul MePa (Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni), per l'affidamento del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa, distribuzione, gestione e vendita degli spazi pubblicitari del giornale del Comune di Ravenna. L’avviso è pubblicato nella sezione Bandi di gara e indagini di mercato.