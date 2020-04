Prosegue l'estensione della fibra ottica e la riorganizzazione della telefonia

L’estensione della fibra ottica sul territorio comunale di Massa Lombarda e la riorganizzazione delle utenze telefoniche proseguono con interventi in nuove strutture pubbliche. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di configurazione della nuova rete dati e telefonia al nido Fantasilandia. D’ora in poi anche questa struttura dell'amministrazione comunale godrà quindi della rete della pubblica amministrazione e avrà un nuovo numero di telefono: 0545985829. Gli interventi per la posa della fibra in tutto il comune hanno interessato anche il cimitero locale, dove è stata installata una nuova telecamera ed è stata dismessa l'ultima utenza telefonica di un gestore privato presente sul territorio comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Aumentano le utenze connesse alla rete della pubblica amministrazione e le aree interessate dalla fibra ottica – spiega l’assessore all’Informatizzazione e Semplificazione amministrativa del Comune di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi -. Un traguardo per noi importantissimo che non può che renderci soddisfatti. Questi interventi permettono di aumentare il risparmio che verrà prodotto nel tempo dall'amministrazione pubblica. Inoltre, grazie alla fibra ottica proseguiamo il processo di innovazione del nostro territorio”.