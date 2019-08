Proseguono i lavori per la copertura della piastra polivalente di Voltana di Lugo, che permetteranno di avere una struttura di copertura in legno lamellare dell'attuale campo esterno, destinato al calcetto e al tennis. Gli interventi, per un importo di 150mila euro, consentiranno così di ricavare uno spazio chiuso e riscaldato per le attuali attività svolte nell'adiacente impianto sportivo. La nuova struttura sarà destinata anche a taekwondo, basket, pallavolo. I lavori saranno completati entro il mese di settembre. Tale intervento conclude gli importanti lavori svolti presso gli impianti sportivi di Voltana: riasfaltatura piazzale, illuminazione del campo 2, integrale sostituzione della copertura degli spogliatoi con materiale coibentato, spurgo rete scolante impianti sportivi e ripristino fognature e fossi.