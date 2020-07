Prostituta si lamenta del cliente con gli agenti: "Non mi ha pagata". Multati entrambi

A 15 giorni dall’entrata in vigore dell'ordinanza finalizzata al contrasto dei pericoli causati da comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via, sono otto le violazioni contestate - due clienti e sei persone che si prostituivano. Le violazioni sono state accertate, oltre che nella località di Lido di Classe, lungo la statale Adriatica e sulla Romea Sud e nella zona compresa tra Savio e Fosso Ghiaia. Tre delle sei persone che si prostituivano sono state anche denunciate a piede libero per inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Singolare quanto accaduto nel corso di uno degli ultimi servizi, a Lido di Classe. Una transessuale, seduta al lato passeggero di un'auto, ha chiesto aiuto attraverso il finestrino a una pattuglia della Polizia locale intenta a eseguire controlli in viale Vespucci. Rivolgendosi agli agenti, lamentava il mancato pagamento di una prestazione sessuale resa poco prima al conducente del veicolo, un ultraottantenne residente fuori provincia. A entrambi gli agenti hanno contestato la sanzione prevista dalla specifica ordinanza antiprostituzione, pari a 400 euro. La transessuale, inoltre, poiché gravata da foglio di via obbligatorio emesso dal questore e divieto di ritorno nel territorio del Comune di Ravenna, è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.