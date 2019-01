Protesta contro i cassonetti in via degli Spreti: "Lì sono pericolosi"

Protesta dei residenti in via degli Spreti, a Ravenna, che hanno segnalato la pericolosità della posizione dei cassonetti nei pressi dell’incrocio con via Enrico Pazzi. A segnalare il caso è Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna per il centro urbano. Per Donati “il cassonetto dista appena cinque metri da un passo carrabile, impedendone ulteriormente la già precaria visuale in uscita, nonostante il regolamento di attuazione del codice della strada prescriva che ogni passo carrabile “deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni”. L’isola ecologica, occupando 1,85 metri di larghezza di un tratto stradale largo appena sei metri, crea di fatto un senso unico alternato non segnalato”. Donati segnala problemi anche per il rumore notturno, il fetore e i liquami. Per questo viene richiesto ad Hera e al Comune si spostare l'isola ecologica in un punto in cui non intralcia la viabilità.