Protezione della costa, contro l'ingressione marina argini di sabbia e ripascimento del litorale

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, la giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo del valore di 840mila euro per lavori di formazione di un argine di sabbia a protezione della costa e il ripascimento di vari tratti del litorale ravennate. Trattandosi di arenile l’unica possibilità progettuale è quella di intervenire con materiale sabbioso e quindi nelle zone del litorale a maggior rischio di ingressione marina si provvederà, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, alla realizzazione di un argine in sabbia per proteggere l’entroterra e l’arenile da eventuali ingressioni marine invernali; inoltre con tale soluzione progettuale si provvederà direttamente anche al ripascimento in quanto la “demolizione” dell’argine invernale e la sistemazione in sito della sabbia, durante la primavera, contribuiranno ovviamente al ripascimento dei singoli siti.

Le località ritenute, dopo sopralluogo, bisognevoli di interventi di sistemazione e ripascimento, sono quelle di Marina Romea, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio sia a protezione dal rischio potenziale di ingressione marina, sia per la messa in sicurezza delle spiagge emerse. In questo caso l’impegno del Comune consisterà nella realizzazione dell’argine per complessivi 5, 7 chilometri rispetto ai 37 chilometri di costa complessiva. L’intervento sarà finanziato con fondi Eni.