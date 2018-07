Protezione della costa, contro l'ingressione marina lavori di ripascimento a Casal Borsetti

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, nell’ultima seduta, la giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo per lavori di ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Casalborsetti. Si tratterà di ripascere i tratti di litorale particolarmente sensibili ai fenomeni erosivi utilizzando gli accumuli di sabbia che in altre zone si sono prodotti in prossimità del battigia uniformando così anche la linea di riva.

Questo intervento è la naturale prosecuzione di interventi analoghi che negli ultimi tre anni l’Amministrazione comunale ha messo in campo per la protezione dell’abitato e della spiaggia di Casalborsetti, mantenendo quindi costante l’attenzione sulle problematiche ben note dell’erosione che il tratto di coste subisce. La somma complessiva dell’intervento, pari a 180mila euro, è finanziata con fondi Eni.