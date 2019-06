Prova a nascondere la droga nella tasca della sua bici: smascherato dai Carabinieri

La pattuglia del Nucleo Radiomobile stava transitando in centro a Faenza quando ha notato un uomo in sella alla sua bici che, alla vista dei militari dell’Arma, ha aumentato la velocità della pedalata. L'uomo ha inoltre estratto repentinamente un sacchetto di plastica dalla tasca destra dei suoi pantaloni per infilarlo nella sacca laterale destra installata ai lati della bicicletta. Insospettiti dalla manovra del 31enne i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno deciso di fermare l’uomo e controllarlo. La perquisizione sulla persona ha dato esito negativo, ma all’interno della tasca laterale destra del velocipede è stato rinvenuto un sacchetto di colore bianco con all’interno 60 involucri di forma rotonda avvolti in cellophane, carta e contenuta in una busta di plastica di colore trasparente.

Si trattava di eroina del valore complessivo di 5.000 euro circa. All’interno del suo portafoglio è stata rinvenuta una somma di denaro pari a 130 euro. L’uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza e stamattina, su ordine dell’ autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Ravenna in attesa della convalida dell’arresto.