Cosa si prova durante un incidente: gli studenti lo testano in un simulatore di crash-test

In caso di incidente stradale con ribaltamento del veicolo, cosa succede al conducente e ai passeggeri se non indossano le cinture? Qualora fossero legati dalle cinture, qual è la tecnica corretta per liberarsi dalle stesse senza provocare danni alle vertebre cervicali? Cosa fare se l'auto, per un attimo di distrazione, finisce in un canale laterale ribaltandosi? A queste e altre domande è stata data risposta venerdì mattina nell’area esterna al Cinemacity, dove studenti e cittadini hanno partecipato al progetto di educazione stradale Test crash simulator, promosso dall'Ufficio scolastico regionale e dall'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale con il coordinamento organizzativo dell'Ufficio mobilità del Comune.

I partecipanti hanno potuto vivere l’esperienza di un incidente stradale, ma all’interno di un simulatore, per capire l’importanza di guidare consapevolmente e in sicurezza. La manifestazione è stata arricchita dalla presenza di una unità di pronto soccorso messa a disposizione dalla Centrale operativa 118 della Romagna, una unità cinofila della Guardia di finanza di Ravenna e della Polizia municipale di Ravenna. Il progetto si è svolto a bordo di un tir attrezzato con la formula del “talk show” per coinvolgere in modo diretto studenti e cittadini attraverso testimonianze, video, musica. L’attività di progetto ha previsto l’utilizzo, in massimo sicurezza, di simulatori crash test e di ribaltamento.