Prove di carico su diversi ponti: modifiche alla viabilità

Giovedì 23 maggio verranno svolte le prove di carico su sei ponti della Provincia. Durante l’esecuzione delle prove, eseguite periodicamente per monitorare le strutture in ordine alla sicurezza della circolazione, sono previste chiusure temporanee al traffico, che verranno segnalate con adeguata cartellonistica e da movieri; qualora necessario, interverrà per assistenza anche la Polizia locale. Per ogni prova servirà circa mezzora.

Il programma operativo è il seguente: ponte A112 - via Grattacoppa - Fiume Lamone dalle 8.45 alle 10.45; ponte A87 - via Bosco - Fosso Nuovo dalle 11.30 alle 12.00; ponte A26 - via Trieste - Scolo Lama dalle 11.30 alle 12.15; ponte A118 - via Baiona - Canale Magni dalle 14.30 alle 16.15; ponte A119 - via Baiona - Canale Magni dalle 16.15 alle 17.30; ponte A27 - via Trieste (scavalco via Classicana) dopo le 17.30.