Prove di carico su otto ponti: chiusure al traffico e modifiche alla viabilità

Nelle giornate di mercoledì e giovedì 1 e 2 agosto è in previsione l’esecuzione delle prove di carico su otto ponti. Durante l’esecuzione delle prove, eseguite periodicamente per monitorare le strutture in ordine alla sicurezza della circolazione, sono previste chiusure temporanee al traffico, che verranno segnalate con adeguata cartellonistica e da movieri; qualora necessario, interverrà per assistenza anche la Polizia municipale. Per ogni prova servirà circa mezzora.

Il programma operativo predisposto dalla società 4Emme, incaricata dal Comune, è il seguente: l’1 agosto la prova interesserà il ponte sul Fiume Savio in località tra Savio di Ravenna e Savio di Cervia, interrompendo il traffico sul ponte dalle ore 16 alle ore 16.45 circa; il 2 agosto le prove interesseranno: il ponte sul canale Busona - Via Corriera Antica a Mandriole, il ponte sullo scolo Canalone - Via Fiume Nuovo a Savarna, il ponte su scolo Pinetale Marina Romea - Via Volano a Porto Corsini, il ponte sullo scolo Bagarina - Via Canala a Sant’Antonio, il ponte sullo Scolo Lama - Via Bassa a Ravenna, il ponte sullo scolo Lama - Via Sabbionara a Pilastro, il ponte sullo scolo Puntarina – Puntarina a Savio di Ravenna. La chiusura, per ogni ponte, sarà di circa 45 minuti a partire dalle 8.30.