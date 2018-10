Prove di collaudo: chiude il ponte sul Senio, viabilità modificata

Martedì 23 e lunedì 29 ottobre sarà chiuso dalle 6 alle 18 il ponte sul fiume Senio in via Reale, ad Alfonsine. La chiusura si è resa necessaria per effettuare alcune indagini e prove di collaudo sul ponte, per cui serve l’interruzione completa del traffico veicolare e pedonale sul ponte. Per questo nelle due giornate saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità: istituzione del divieto di transito sul ponte del fiume Senio dal km 134+600 fino all'intersezione con via Giordano Bruno. In alternativa, sarà possibile percorrere la variante SS16var per chi proviene da Ravenna e la variante SS16var per chi proviene da Ferrara.

