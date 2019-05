"Province dove si vive di più", la classifica del Sole 24Ore: come si piazza Ravenna

Ravenna si piazza 70esima, con un punteggio di 469,2, tra le province in cui si vive meglio. L'indice della salute è quello stilato dal Sole24Ore, che fotografa la salute degli italiani nelle 107 province attraverso 12 indicatori che rilevano la mortalità, la speranza di vita, la diffusione di farmaci per malattie croniche e l'accesso ai servizi sanitari sul territorio. Sulle 107 province e unioni analizzate in tutta Italia, in Romagna Forlì-Cesena è 45esima, mentre Rimini è 26esima.

La classifica finale, come spiega il quotidiano economico, è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori nei singoli indicatori che, a loro volta, incarnano tre aspetti fondamentali della salute: performance demografiche registrate negli ultimi anni (ad esempio, l’incremento della speranza di vita alla nascita); fenomeni socio-sanitari (come la mortalità annua per tumore e per infarto e il consumo di farmaci); livelli di accesso ai servizi sanitari (dall'emigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici).

Per quanto riguarda il tasso di mortalità Ravenna è in top ten, piazzandosi al nono posto. E per quanto riguarda l'emigrazione ospedaliera, ovvero le dimissioni di residenti da ospedali fuori dal proprio territorio, Ravenna centra un ottimo settimo posto.

Gli altri indicatori

Pediatri, professionisti di medicina generale ogni mille abitanti 0-15: 59esimo posto

Geriatri, professionisti di medicina generale ogni mille abitanti over 65: 81esimo posto

Mortalità per tumore (morti ogni mille abitanti 2012 – 2016): 82esimo posto

Mortalità per infarto (morti ogni mille abitanti 2012 – 2016): 90esimo posto

Aumento speranza di vita (incremento dell’età attesa alla nascita 2002 – 2017): 68esimo posto

Consumo di farmaci per asma: 103esimo posto

Consumo di farmaci per diabete: 50esimo posto

Consumo di farmaci per ipertensione: 84esimo posto

Medici di base, professionisti di medicina generale ogni mille abitanti: 26esimo posto

Recettività ospedaliera: 27esimo posto