Provincia, cercasi personale: nuovi bandi per mobilità esterna

Per coprire undici posti di profili diversi, la Provincia ha indetto avvisi di selezioni per mobilità esterna (con scadenza della presentazione delle domande il 29 ottobre alle ore 12) e un avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente del settore Lavori Pubblici (ai sensi dell’art. 110 D.Lgs 267/2000) con scadenza della presentazione delle domande il 30 ottobre alle ore 12.