Provinciale chiusa per recuperare il camion incidentato: viabilità modificata

A seguito dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla strada provinciale Sant'Alberto al km 3, in corrispondenza del Ponte sul Fiume Lamone, martedì sera dalle 19.30 alle 23 si svolgeranno le operazioni di recupero dell'autotreno che si è ribaltato in una scarpata. Per permettere il posizionamento delle due autogru si rende necessaria la chiusura totale della strada: pertanto, il blocco della circolazione si estenderà dal km 0+000 (a sud - rotatoria dei tre ponti - incrocio con la statale 309 dir Reale) al km 11+224 (a nord - incrocio a Sant'Alberto con la provinciale 24 Conventello Mandriole). Le deviazioni del traffico saranno lungo la statale 309 dir Reale e sulla provinciale 24 Conventello per tutti i mezzi (esclusi i residenti e gli automezzi in servizio di emergenza). Il recupero sarà eseguito dalla ditta Autogru Baldini di Faenza.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !